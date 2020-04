Nuovo caso Covid a Paolisi

“L’Asl di Benevento ha da poco confermato la presenza di un nuovo caso positivo al Coronavirus nel nostro paese”. Lo annuncia il sindaco di Paolisi, Umberto Maietta.

“Si tratta – spiega – del risultato di un tampone effettuato ieri dalle autorità sanitarie. Abbiamo già provveduto a porre in isolamento la persona in questione con i suoi familiari”.

Maietta evidenzia: “Voglio rassicurare i miei cittadini, stiamo operando in maniera seria e precisa affinché la nostra gente sia sempre monitorata. Come già abbiamo detto, è importante non abbassare ora la guardia: anche se non c’è la zona rossa, bisogna essere seri e responsabili. Da parte mia e della mia Amministrazione, garantiamo massimo impegno in prima linea. Paolisi supererà anche questo momento difficilissimo della sua storia”.