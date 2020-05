Conza della Campania| Ritirare un pacco per il nipote costa caro ad un’anziana, truffata per circa 4mila euro

Truffatori in azione a Conza della Campania: vittima una ultrasettantenne. L’anziana nella mattinata di ieri ha ricevuto una telefonata da un uomo il quale, spacciandosi per suo nipote, le chiedeva di ritirare un pacco a lui destinato previo il pagamento di 8mila euro; nel contempo un complice si presentava a casa della vittima che gli consegna denaro contate e vari monili in oro per un valore complessivo di circa 4mila euro per quel plico contenente solo un pacco di riso. Quindi si dava alla fuga.

L’anziana immediatamente contatta il familiare. E solo a questo punto non ha alcun dubbio del raggiro in cui è incappata e non esita quindi a sporgere denuncia ai carabinieri. Sono in corso indagini da parte dei militari della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, finalizzate all’identificazione dei responsabili.