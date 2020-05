Operazione “Piazza Pulita” 39 arresti tra cui un beneventano

Da questa mattina all’alba il sud Italia è stato scenario di una importante operazione di contrasto alla criminalità, che ha visto in prima linea l’intervento di 250 carabinieri e finanzieri, con unità cinofile ed elicotteri. L’operazione denominata “Piazza Pulita” ha portato alla esecuzione di 39 misure cautelari tra cui un beneventano di 31 anni, inoltre le forze dell’ordine hanno sequestrato beni, disponibilità e quote societarie per oltre un milione di euro, nei confronti di componenti di associazioni a delinquere per stupefacenti, con arresto anche di esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso.Ad essere interessate dalla vasta operazione le regioni Molise, Campania, Puglia, e Calabria.I provvedimenti sono stati emessi dalla Dda di Campobasso, e hanno colpito tre organizzazioni criminali che erano riuscite a

costituire un solido e redditizio commercio di sostanze stupefacenti tra la Campania e il Molise. A capo di un sodalizio c’era un pregiudicato napoletano considerato il vertice di un’associazione campana di stampo camorristico che reimpiegava i proventi illeciti della droga in attivita’ commerciali in provincia di Campobasso. I dettagli sono stati spiegati nel corso di una conferenza stampa presso la Scuola Allievi carabinieri di Campobasso con l’intervento on line del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho.

IMMAGINI VIDEO TELEMOLISE