Zungoli| Si spaccia per il nipote e le chiede di ritirare un pacco da 5000 euro ma l’anziana non ci casca

Tentativo di truffa ad un’anziana di Zungoli. Il malvivente si spaccia telefonicamente per il nipote che le chiede di ritirare un pacco a lui destinato, previo pagamento di 5mila euro al corriere. La donna, ricordando i suggerimenti dell’Arma in merito a tale tipologia di reato, non esita ad allertare il 112. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ricorda ancora una volta i consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, principalmente rivolta agli anziani, potenziali vittime di truffe. In particolare, non fidarsi se qualcuno telefona o si presenta a casa, chiedendo del denaro o oggetti preziosi per pagare fantomatiche cauzioni, spese legali, debiti o acquisti di merce, con la scusa che lo ha mandato un parente: in tal caso rinviare l’appuntamento e contattare il familiare interessato, segnalando immediatamente ogni situazione sospetta al “112” o al più vicino Comando.