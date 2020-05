Parolise| Sorpresi in possesso di eroina e cocaina, nei guai due compaesani

A Parolise i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due uomini: alla guida un 40enne di Volturara Irpina, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di droga, accertato mediante esame tossicologico. All’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, i carabinieri rinvenivano, occultati sotto a un tappetino dell’auto, una dose di cocaina ed un ovulo contenente circa 7 grammi di eroina.

Alla luce delle evidenze emerse, sia per il 40enne che per il 30enne suo compaesano, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuti responsabili di detenzione illecita di stupefacenti.

Al conducente del veicolo, denunciato anche per guida in stato di ebbrezza, è stata ritirata la patente. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro.