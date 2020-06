Calabritto| Perseguita l’ex compagna, 40enne allontanato dal giudice

Perseguita l’ex compagna, 40enne allontanato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino. I carabinieri della Stazione di Calabritto hanno notificato ad un uomo la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, emessa dal gip. L’uomo da qualche mese aveva posto in essere comportamenti persecutori nei confronti della sua ex convivente. La donna, ormai sull’orlo della disperazione, si è rivolta quindi ai carabinieri che hanno avviato le indagini. E grazie agli elementi raccolti a carico del 40enne, la magistratura irpina, concordando con le tesi degli investigatori, ha emesso il provvedimento con il quale gli veniva imposto di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.