Volturara Irpina| Incidente tra 2 auto sull’Ofantina, feriti entrambi i conducenti: uno è grave al “Moscati”

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi sull’Ofantina bis, all’altezza del territorio del comune di Volturara Irpina: due le auto coinvolte, feriti entrambi i conducenti dei quali uno in maniera molto seria. Il contatto tra le due vetture, un’Alfa Romeo Stelvio e una Mini Cooper è avvenuto, precisamente al Km. 325,80 della strada statale. Sul posto, insieme a due ambulanze del 118 e alle forze dell’ordine, anche la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, intervenuta per mettere in sicurezza i veicoli e coadiuvare l’estrazione dei due automobilisti. Entrambi, nel violento impatto, sono rimasti feriti, riportando tagli, contusioni e traumi. Si tratta di un uomo di 41 anni originario di Nocera, che sembra aver avuto la peggio, e uno di 32, irpino, i quali venivano trasportati dai sanitari del 118 presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Sull’Ofantina code e rallentamenti per oltre un’ora.