San Leucio del Sannio| Cinquantenne evade i domiciliari, rintracciato a Montesarchio

Nel pomeriggio di ieri, in Montesarchio (BN), militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione CC di San Leucio del Sannio (BN), nel corso di servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un pluripregiudicato 50enne di San Leucio del Sannio (BN) in quanto resosi responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari cui lo stesso era sottoposto per reati inerenti la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo stesso, risultato assente presso il proprio domicilio a seguito di controllo, veniva rintracciato in Montesarchio (BN).

L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva associato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.