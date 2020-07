Avellino| Ruba un cellulare in un’auto in sosta, 28enne in manette

Furto aggravato: è questa l’accusa che ha portato all’arresto di un 28enne di Avellino. L’indagine condotta dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, prende spunto dalla denuncia-segnalazione da parte della vittima che nella mattinata di ieri, nell’andare a riprendere l’auto parcheggiata poco prima nel capoluogo irpino, constatava il furto dello smartphone che aveva lasciato all’interno della stessa.

Grazie alla tempestività dell’intervento, i militari hanno individuato e bloccato il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine che, perquisito, è stato trovato in possesso del cellulare rubato.

Condotto in caserma, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, il 28enne è stato tratto in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di comparire dinnanzi al Tribunale per il rito direttissimo.