Benevento| Consorzio Maleventum, Procura ipotizza nuovi reati per Di Donato

Ancora il Consorzio Maleventum agli allori, si fa per dire, della cronaca. I militari della del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, su disposzione della Procura della Repubblica del capoluogo sannita, hanno proceduto al sequestro di ingenti somme di denaro, 774 euro, non ancora erogata dalla struttura pubblica, a favore degli extracomunitari ma mai rese ai legittimi destinatari. Gli inquirenti ipotizzano i reati gravissimi di frode in pubbliche forniture e appropriazione indebita a carico del gestore di fatto del consorzio, Di Donato, e di due suoi familiari. Le indagini, definite “mirate e capillari” dagli inquirenti, hanno consentito di far emergere importanti e notevoli carenze nel servizio di accoglienza degli immigrati nella provincia di Benevento, nonché un redditizio ed illecito “business” con enormi profitti per i gestori dei centri delle risorse pubbliche ricevute dalla Prefettura di Benevento per il funzionamento e la gestione delle strutture di accoglienza. Gli accertamenti hanno permesso di portare in emersione le responsabilità dell’amministratore e gestore di fatto del Consorzio Maleventum, l’appropriazione indebita, sia direttamente che attraverso alcuni propri congiunti, di ingenti somme di denaro erogate al Consorzio, e che venivano utilizzate per sostenere costi non inerenti la naturale finalizzazione ma dirottate in diversi occasioni per spese personali dell’amministratore di fatto.