Montecalvo irpino| 42enne trovato senza vita nella sua abitazione, forse un’overdose. Indagini in corso

Stamattinata alcuni cittadini di Montecalvo Irpino hanno segnalato alla locale Stazione Carabinieri che un 42enne del luogo, rientrato recentemente dalla Svizzera, ove si trovava per motivi di lavoro, da qualche giorno non dava più notizie di sé. Poco fa, i militari dell’Arma e personale del locale 118 hanno rinvenuto l’uomo, con problemi di tossicodipendenza, privo di vita all’interno della propria abitazione. Il Magistrato, immediatamente avvisato, ha disposto l’intervento del medico legale.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino.