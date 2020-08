Benevento| Auto contro muretto, ferito 35enne [VIDEO]

È di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto questo pomeriggio in contrada Santa Colomba, tra Benevento e San Leucio del Sannio. Un 35enne di Altavilla Irpina, a bordo di una Alfa 147, ha terminato la sua corsa contro un muretto di un’abitazione dopo aver colpito un palo della pubblica amministrazione sul lato opposto della carreggiata. L’uomo è stato trasportato al San Pio di Benevento per un trauma cranico e sospetta rottura dell’avambraccio. Sul posto anche la Municipale per i rilievi del caso.

