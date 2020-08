Lite a Cervinara:bilancio 2 feriti

Poteva finire davvero in tragedia una lite sfociata nel ferimento di due persone e innescata, probabilmente, da una discussione degenerata in vera e propria lite fra tre persone al Parco San Vito a Cervinara. Forse a causa del volume troppo alto di un televisore il diverbio si è trasformato presto in una sarabanda di calci e pugni cui hanno partecipato in tre, padre e figlio e un altro soggetto che probabilmente vistosi in difficoltà non ha esitato ad estrarre il coltello e a ferire i suoi due antagonisti mandandoli al pronto soccorso del San Pio di Benevento con ferite ad un fianco e ad un braccio. I due non sono in pericolo di vita ma ricorderanno a lungo questo pomeriggio di fine agosto. Il responsabile è stato rintracciato in un bar poco distante dal luogo del ferimento da una volante della Polizia del Commissariato di Cervinara ed arrestato.