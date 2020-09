San Martino V. C.| Omicidio De Paola, il sindaco Pisano: dare sicurezza alla comunità

Il risveglio di una comunità colpita al cuore da un atto di violenza terribile, consumatosi in pieno giorno ed in pieno centro. A San Martino Valle Caudina la morte di un capo, di un boss nelle circostanze nella quale è avvenuta, inevitabilmente getta nel terrore la cosiddetta società civile, quella larghissima fetta di popolazione perbene costretta a convivere con i camorristi e a pagarne dazio. San Martinmo sa bene cosa significhi condividere le sorti con la camorra, col clan Pagnozzi di cui De Paola era reggente sino alla mattinata di ieri. E sa bene che ora la faida, la caccia ai responsabili, atteso che il presunto sicario è già nelle mani dei carabinieri, è molto più di una ipotesi, è quasi una certezza. Insomma, si teme la scia di sangue. Lo sanno gli investigatori che serrano la cittadina e lo sa il sindaco Pisano che giudica sconvolgente quanto accaduto ieri mattina. “San Martino è composta da gente perbene che mi onoro di rappresentare. Mi auguro, prosegue Pisano, che la magistratura e le forze dell’ordine possano dare risposte immediate ad una esigenza di sucurezza che il paese merita e sono certo, conclude, che insieme a noi terranno alta la guardia nel segno della legalità”.