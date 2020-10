Avellino| Lite a Borgo Ferrovia, il sindaco Festa e un residente quasi alle mani: li divide il comandante Arvonio

Sta facendo molto discutere ad Avellino, e non solo, il video di una accesa lite verbale tra il sindaco Gianluca Festa e un residente di Borgo Ferrovia, avvenuta durante il sopralluogo per i disagi del maltempo. Le immagini riprese da un cittadino con il telefonino sono poi state postate su facebook nelle pagine di vari gruppi social. Nel video si vede Festa quasi giungere alle mani con un altro uomo non ben identificabile in quanto aveva il volto coperto da un cappuccio. A dividere i due contendenti il comandante della Municipale, Michele Arvonio, e un altro vigile urbano. Fortunatamente evitando il peggio.

Sempre nel video si sentono frasi del tipo “Statt ‘a casa” e “e tu si no sindaco” (in evidente dialetto avellinese, ndr) ma anche altre offese nei confronti del primo cittadino seppure poco chiare. E rispetto alle quali Festa, che stava andando via, torna sui suoi passi e grida “Maleducato” e “statt ‘a casa tu”. Naturalmente il contesto è esasperato dalla situazione di criticità che vive il rione che ormai, ad ogni temporale viene letteralmente allagato in una sua vasta zona. Una situazione di estrema difficoltà per chi abita in questa parte delle periferia est della città che va verso Atripalda.

Dopo il video di maggio in via De Conciliis, dove si vede Festa dirigere il coro di un centinaio di giovani che cantano “chi non salta è di Salerno” (ma il sindaco ha dichiarato di aver solo cercato di diradare un assembramento pericoloso, ndr), ecco, dunque, altre immagini che certamente faranno ben presto il giro del web, facendo balzare Avellino nuovamente agli “onori” – si fa per dire – della cronaca.