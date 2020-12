Nella serata di ieri all’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino è deceduta una paziente di 83 anni, residente ad Ariano Irpino, ricoverata in Area Covid. Presso la stessa struttura risultano ricoverati: 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 12 (su 12 posti letto) in Medicina Covid e 22 pazienti in Area Covid, di cui 14 (su 16 posti letto) in Medicina e 8 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.