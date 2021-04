Covid, tre decessi e otto dimissioni al “San Pio”. I ricoverati diventano 94

Dopo un solo giorno di tregua tornano a registrarsi nuovi decessi nell’area Covid dell’ospedale San Pio di Benevento. Tre le vittime, cosi come riportato dal bollettino odierno: si tratta di una 84enne di Reino e due cittadini di Castelfranco in Miscano (una donna di 59 anni e un uomo di 86). Tre decessi che portano a 300 il numero delle vittime complessive nell’ospedale sannita da inizio pandemia. Si allenta invece la pressione sul fronte ricoveri anche in virtù delle 8 persone dimesse nelle ultime 24 ore: ora si trovano in cura nei reparti covid 94 persone di cui 87 residenti in provincia di Benevento.