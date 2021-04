Covid-19, ancora decessi in Irpinia. In terapia Intensiva 13 pazienti

Nella serata di ieri è deceduto all’ospedale “Frangipane” un 74enne di Ariano Irpino ricoverato in Terapia Intensiva.

Presso la struttura sanitaria del Tricolle risultano ricoverati:

◦ n. 3 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva;

◦ n. 23 pazienti in Area Covid, di cui 14(su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

◦ n. 12 (su 12 posti letto) in Medicina Covid.

Ieri pomeriggio, intanto, è deceduto nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 77 anni di Serino, ricoverato dal 21 aprile. Fino a ieri sera nella terapia intensiva del Covid Hospital risultavano ricoverati 10 pazienti.