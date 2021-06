Nel pomeriggio di oggio la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, su richiesta del servizio sanitario locale, è intervenuta ad Ariano Irpino in via Vittorio Emanuele, per il soccorso ad un uomo di anni 57 il quale non rispondeva ai ripetuti richiami di parenti e vicini. La squadra prontamente intervenuta per accedere all’abitazione è salita con la scala al primo piano dell’edificio, rinvenendo purtroppo il corpo dell’uomo privo di vita.