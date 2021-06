Irpinia| Alte temperature e rischio incendi, vigili del fuoco impegnati a Forino e Manocalzati

Con l’arrivo delle alte temperature aumentano anche i pericoli di incendi. I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi sono intervenuti nel comune di Forino, in località Monte Salto, per un rogo che ha riguardato un cumulo di legna in un fondo di proprietà del comune. Due le squadre intervenute con tre automezzi, le quali hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Complici i primi caldi della stagione, sempre i caschi rossi del capoluogo irpino sono stati impegnati in diversi interventi per roghi che hanno interessato sterpaglie e macchia mediterranea. Uno di questi interventi è stato svolto lungo la SS 7, nel territorio del comune di Manocalzati, dove i fumi della combustione avevano anche invaso parte della carreggiata. Le fiamme sono state spente, bonificando l’area.