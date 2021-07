Il fuoco divampa ancora alla periferia di Apollosa

Da domenica 25 luglio 2021, nonostante il prodigarsi dei Servizi Antincendio di Provincia di Benevento, Regione Campania, dei Vigili del fuoco e di due elicotteri, le fiamme stanno divorando ettari di terreno boschivo in località San Giovanni di Apollosa: al tramonto, le Squadre Anticendio sembrano aver avuto ragione del fuoco; ma, al mattino, la situazione cambia. Va avanti così da giorni. Da stamattina 4 Squadre dell’Antincendio della Provincia, altre Squadre della Regione e dei Vigili del fuoco di Benevento ed ancora due elicotteri inviati dal Coordinamento Regionale sono al lavoro per domare le fiamme che hanno interessato in particolare la località Fiego di Apollosa.

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, si è detto preoccupato per quanto sta accadendo:

“Forse la siccità, il vento, le elevate temperature di questi giorni – ha dichiarato Di Maria – non possono DA SOLI spiegare questa situazione nel territorio di Apollosa. Rivolgo, dunque, un appello ai cittadini per vigilare e per segnalare alle Autorità competenti eventuali comportamenti anomali. Non si può tollerare una tale devastazione del territorio ed un tale spreco di risorse umane e materiali nella lotta al fuoco. Esprimo, comunque, il mio vivo apprezzamento ed il mio sincero ringraziamento per tutti gli operatori dell’Antincendio della Provincia, della Regione e dei Vigili del fuoco, che stanno danno il massimo in questo ore nell’adempimento del dovere”.