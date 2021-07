Paura nella serata di ieri in via Lepore al quartiere Pacevecchia di Benevento. Ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono penetrati all’interno dell’abitazione in un parco residenziale e hanno rubato alcuni beni custoditi in una cassaforte. E’ in corso la quantificazione del valore commerciale di quanto sottratto .Amarezza da parte dei proprietari al ritorno in casa per la triste sorpresa.