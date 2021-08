Benevento|Incendio a Capodimonte, Asia Usb chiede intervento di pulizia e bonifica dell’area

“Le fiamme che ieri sera in Via Liborio Pizzella hanno dato filo da torcere ai vigili del fuoco sono solo il culmine di una situazione di incuria e degrado, più volte denunciata dai residenti. La zona del quartiere Capodimonte, a ridosso del depuratore è delle nuove case popolari, è un’area che da tempo è preda di rifiuti speciali edili, mai rimossi dalle ditte che hanno compiuto i lavori. Le erbacce pullulano con topi e serpenti senza che nessun operatore sia stato mai mandato dall’amministrazione. L’incendio di ieri ha lambito le abitazioni rendendo l’aria irrespirabile, e solo grazie all’intervento dei Vigili del fuoco non si sono registrati gravi danni. L’Asia Usb chiede un immediato intervento di pulizia e bonifica dell’area, restituendo agli abitanti un quartiere dignitosa che ormai da anni rivendicano.