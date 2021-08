Benevento|Donna investita a San Vito: ritirata patente di guida ad un 82enne

Il Comando di Polizia municipale di Benevento rende noto che questa mattina, in c.da S. Vito, nei pressi del civico 130, una donna MS. P. di anni 40, è stata investita dal conducente dell’autovettura Lancia Y10 condotta da B.R. di anni 82.

Dopo l’urto, la donna è stata violentemente sbalzata al suolo e ha riportato la frattura del bacino.

Sul posto la pattuglia della Municipale formata dai marescialli Delia Pastore e Mario Citro.

Al conducente dell’auto è stata prontamente ritirata la patente di guida, mentre sono in corso le indagini per determinare le cause dell’accaduto.

“Ancora una volta una probabile disattenzione ha determinato un incidente che poteva avere esiti molto più gravi per il pedone. Quando ci si appresta ad attraversare luoghi frequentati da persone, e in prossimità di esercizi commerciali, bisogna guidare prestando la massima attenzione ad ogni movimento che si genera in tale ambito al fine di poter sempre salvaguardare l’incolumità delle persone, arrestando prontamente la marcia”, dichiara Fioravante Bosco, Comandante della Polizia Municipale.