Montoro| Giù dal balcone, 64enne funzionario comunale muore al “Moscati”. Cordoglio del sindaco Vignola

Cade dal balcone della sua abitazione e muore poco dopo in ospedale. Dramma alla frazione Misciano di Montoro, dove questa mattina, intorno alle 6.30, un 64enne, funzionario del Comune di Solofra, è precipitato nel vuoto riportando traumi poi rivelatisi fatali. Le cause della caduta sono ancora al vaglio degli inquirenti ma i carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto, sembrerebbero propendere per un gesto volontario. L’uomo era in casa con la moglie che ha subito dato l’allarme. Trasportato al Moscati di Avellino dal 118, il 64enne, dopo una corsa disperata in ambulanza, è apparso subito in condizioni gravissime, arrivando già con un arresto cardiocircolatorio in corso e politraumatizzato, nonostante fosse precipitato da un’altezza di appena 3 metri. L’uomo originario della frazione Piazza di Pandola era il vice segretario e responsabile dell’Ufficio Contenziosi di Palazzo Ordini. La notizia ha lasciato sgomenta la comunità e affranto è apparso il sindaco di Solofra, Michele Vignola, che ha espresso il cordoglio suo e dell’intera amministrazione alla famiglia per la grave perdita che, ha detto, “ci ha devastati”.