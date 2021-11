Sono al vaglio degli inquirenti le immagini di videsorveglianza del negozio di dolciumi e prodotti tipici di piazza Roma a Benevento preso di mira questa notte dai vandali che, hanno preso una pietra dalla vicina aiuola e poi l’hanno scagliata con violenza contro la vetrina del locale commerciale. Il vetro blindato ha retto all’urto e i malviventi non sono riusciti a penetrare all’interno. A far scattare l’allarme, sono stati i titolari dell’attività commerciale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti e quelli della Scientifica per i rilievi del caso ed avviare cosi le indagini. Notte movimentata anche nel quartiere Capodimonte dove i ladri sono penetrati nella chiesa di Capodimonte (vedi link https://www.labtv.net/cronaca/2021/11/18/furto-nella-chiesa-di-contrada-capodimonte-a-benevento/) all’interno della sacrestia per poi rubare computer portatile, un videoproiettore, tre calici dorati e una pisside dove sono contenute le ostie. A far scattare l’allarme il parroco questa mattina che ha allertato i Carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini.