La vicenda del piccolo Gabriele, il bambino morto a soli 5 mesi, lo scorso 28 gennaio all’Ospedale Santobono di Napoli, dopo un trauma cranico. Sul caso, ancora tutto da chiarire, si muove con molta attenzione la magistratura, con le indagini che avranno qualche elemento in più solo dopo i risultati dell’autopsia. Intanto, dopo l’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio volontario, della Madre e degli zii conviventi, in via precauzionale, il Tribunale dei Minori di Napoli ha allontanato dalla madre anche l’altra figlia, una bambini di 4 anni, che per il momento resta affidata ad una casa famiglia. Sulla decisione è intervenuto l’avvocato dei tre indagati, Antonio Leone, secondo il quale la bambina non può stare in una casa famiglia, poichè questo le potrebbe causare ulteriori traumi, ed è quindi necessario che la minore venga affidata ad un familiare.