Un terremoto di magnitudo 3.1 sulla scala Richter ha avuto luogo alle 2:06 in Campania, in un’area di confine con il Molise. Lo ha riferito l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), precisando che il sisma ha avuto il suo ipocentro a 10 chilometri di profondità e l’epicentro in un’area tra Sassinoro e Sepino (Campobasso). Non si segnalano danni a persone o cose, molti però sono stati svegliati dal boato