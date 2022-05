Benevento| La Polizia al Conservatorio

La Polizia di Stato al Conservatorio Nicola Sala di Benevento. I poliziotti hanno raccolto materiale cartaceo e informatico in merito alle vicende relative alle denunce più volte espresse dal presidente uscente del CdA Verga che a sua volta, nei giorni passati, è stato a più riprese ascoltato in Questura. Ricordiamo le accuse mosse da Verga nei confronti del direttore Grassia a proposito di presunte irregolarità amministrative che lo stesso Verga aveva denunciato nel corso della conferenza stampa a febbraio e in seguito alle sue numerose interviste. L’intero incartamento è stato trasmesso alla Procura della Repubblica e al pm che ha aperto l’inchiesta. Resta sullo sfondo l’altra vicenda legata alla nomina del presidente del CdA. Si narra di una lettera del MIUR giunta nella giornata di venerdi nella quale, con toni molto forti, si è stigmatizzato il comportamento del Consiglio accademico in ordine alla composizione della terna e alla riproposizione del nome di Antonio Rossi sul quale pende la questione della presunta inadeguatezza dei titoli per assumere l’incarico di nuovo presidente del CdA. Il ministero vuole vederci chiaro e chiama gli attori di questa poco nobile vicenda ad un chiarimento definitivo prima di prendere qualsiasi decisione.