Maltempo in Irpinia, 50 interventi dei pompieri in campo con tutte le squadre

Maltempo su Avellino e l’intera Irpina, pioggia e vento creano disagi e allagamenti. Super lavoro per i vigili del fuoco in campo con tutte le squadre su tutto il territorio. Fino a questo momento i caschi rossi hanno effettuato circa 50 interventi di soccorso riguardanti allagamenti, prosciugamenti di scantinati e garage, infiltrazioni d’acqua in appartamenti e ce ne sono altrettanti in attesa di espletamento. Tutte le squadre del comando e delle sedi distaccate sono al lavoro per far fronte a questa emergenza che ha colpito l’Irpinia.