Benevento| BCT, il Premio alla Carriera a Vincenzo Salemme. Appuntamento in piazza Cardinal Pacca

A Vincenzo Salemme va il Premio alla Carriera della 4. edizione del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, guidato dal direttore artistico e fondatore Antonio Frascadore e in programma dal 28 luglio al 2 agosto nel capoluogo sannita. Vincenzo Salemme, attore, commediografo, regista teatrale e cinematografico, sceneggiatore e scrittore: una lunga storia umana e professionale da raccontare dietro l’artista. Più di quarant’anni di carriera, dal debutto da attore con un’intensissima vita teatrale partita nel ’78 con il Maestro Eduardo De Filippo fino ad arrivare ai nostri giorni, campione di incassi a teatro e al cinema. In televisione è stato recentemente protagonista di un esperimento di straordinario successo su Raidue: portare per la prima volta le sue commedie in diretta tv come fossero uno show televisivo vero e proprio.

Sarà ospite d’eccezione della serata inaugurale del festival con la consegna del riconoscimento, alle ore 21.30 sul palco allestito in Piazza Cardinal Bartolomeo Pacca e con un incontro con il pubblico nel corso del quale si racconterà e sarà festeggiato per la lunga carriera di successi che lo hanno reso uno degli artisti più amati dal grande pubblico.

“Siamo orgogliosi di consegnare questo premio a Vincenzo Salemme, la cui inimitabile carriera è espressione tra le più alte dell’arte e della cultura italiane – afferma il Direttore Antonio Frascadore -. Vincenzo Salemme merita di essere celebrato per la capacità che ha sempre avuto di rendere uniche le proprie interpretazioni e di fare del cinema, del teatro e della televisione luoghi naturali di creatività e racconto per la cultura del nostro Paese”. L’evento, come tutti quelli in cartellone nell’edizione 2020 del festival, si svolgeranno dal vivo rispettando le disposizioni in materia sanitaria dettate dal Governo e dalla Regione Campania, oltre che dal Comune di Benevento, a tutela di tutti gli ospiti e del pubblico.

Il BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento – di cui è Direttore Onorario il produttore Nicola Giuliano – è realizzato grazie al sostegno e al supporto della Regione Campania, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Cinema, dell’Istituto Luce, della Camera di Commercio di Benevento, del Comune di Benevento, dell’Università degli Studi del Sannio oltre naturalmente agli sponsor privati che sin dalla prima edizione lo hanno affiancato e sostenuto. Fondamentale per il successo del festival è il contributo dei partner Vision Distribution, Indigo Film, e di IIF, società controllata da Lucisano Media Group, e il supporto dei media partner Sky, Discovery Italia, Chili e The Hot Corn.