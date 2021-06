Cives, incontro in presenza su ripresa, lavoro, giovani e reti comunitarie

Martedì 15 giugno alle ore 17.30 CIVES – Laboratorio di formazione al bene comune e le ACLI provinciali di Benevento aps organizzeranno a Benevento all’aperto presso il ristorante “Settimo Gusto” (in via Marmorale, 6) un incontro in presenza sul tema: “Verso una ripresa che parta dal lavoro per i giovani e dalle reti comunitarie”.

Ad introdurre i lavori saranno Ettore Rossi Coordinatore di CIVES e Danilo Parente Presidente provinciale delle ACLI di Benevento. All’incontro interverranno: Raffaele Amore Presidente CSV Irpinia Sannio, Angelo Bosco Docente, Sonia Caputo Docente e giornalista, Armando Dicuonzo Coordinatore Giovani delle ACLI, Mohammed Ezzine Vice Presidente Simposio ACLI, Vincenzo Lepore Agronomo, Carlo Mazzone unico Docente italiano tra i finalisti del Global Teacher Prize 2020, Paolo Meoli Psicologo e imprenditore sociale, Giacomo Pucillo Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento, Simone Razzano Animatore di comunità Progetto Policoro Diocesi di Benevento.

Le conclusioni saranno tratte da Filiberto Parente Presidente Regionale ACLI Campania. Modererà i lavori Pasquale Orlando Coordinatore Sannio social factory.

L’iniziativa è patrocinata dal Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Sannio.