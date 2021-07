Conclusa con successo l’edizione 2021 del Campania Teatro Festival

Si è chiusa con successo l’edizione 2021 del Campania Teatro Festival, diretto per il quinto anno consecutivo da Ruggero Cappuccio, realizzato con il forte sostegno della Regione Campania e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano. Una edizione questa 2021 che è arrivata dopo il lungo periodo pandemico e che ha ridato linfa ad un settore fermo da tempo, quello dello spettacolo, supportando le maestranze della categoria coinvolgendo oltre 1500 lavoratori campani. Oltre 15mila gli spettatori che dal 12 giugno all’11 luglio hanno assistito ai 160 eventi nel Museo e Real Bosco di Capodimonte, e in diversi siti della Campania dalla costiera all’entroterra con il Sannio e l’Irpinia. Ma il Campania Teatro Festival è anche aperto al sociale è per questo che il ricavato degli spettacoli della sezione Musica sarà devoluto in beneficenza all’Ospedale Cotugno di Napoli, inoltre la Fondazione Campania dei Festival in collaborazione con MD ha donato all’Associazione EDELA, a tutela e sostegno degli orfani di femminicidio e delle famiglie affidatarie, 200 carte regalo.

Un bilancio positivo quello stilato a margine di questa edizione che ha registrato entusiasmo e passione con 70 debutti assoluti e 3 nazionali: un’edizione che ha allargato ancor di più la sua azione culturale da Napoli all’intera regione, con l’intento di coniugare il Teatro, l’arte e la bellezza di alcuni dei luoghi più suggestivi e simbolici del territorio campano.