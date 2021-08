Conza della Campania| Domani l’atteso appuntamento con il “Book Festival”

Domani nella cittadina di Conza della Campania, in piazza Sandro Pertini, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, si terrà il Conza Book Festival, una brillante iniziativa estiva promossa dal Forum dei Giovani di Conza della Campania, di cui è presidente Davide Cuorvo, poeta e operatore culturale. Una sorta di Fiera del Libro, a cui parteciperanno numerose Case Editrici e Associazioni Culturali (tra cui “Circolo Letterario Anastasiano”, “Pabulum” e “Classe di Lettori”), con i propri stand; nel corso dell’evento si alterneranno svariati readings di poesia e presentazioni librarie, con protagonisti poeti, scrittori, critici e giornalisti. L’evento, sotto l’egida del Comune di Conza e il finanziamento della Regione Campania (nell’ambito del bando “Giovani in Comune – seconda finestra), si conclude con il concerto di musica “La classica sotto le stelle”, dalle ore 21:45 alle 22:00, presso l’anfiteatro della Villa Comunale di Conza, con i pianisti Andrea Cuorvo e Miki Lubrano Lavadera. Occasione ideale per incontrarsi, dialogare, gettare le basi per iniziative consimili atte a promuovere sul territorio un legittimo pensiero libero e attivo, un pensiero construens, secondo le raccomandazioni del grande umanista, filosofo e sociologo Edgar Morin. Una manifestazione di sicuro impatto e di largo vantaggio per i professionisti del settore, per gli esperti e gli addetti ai lavori, e per il cittadino comune, desideroso di un bagno artistico-letterario in un’atmosfera rilassata e amicale.