Domenica nuova apertura serale del Teatro Romano. Danza e musica al centro dell’appuntamento

Domenica 19 settembre 2021, l’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, nell’ambito del Piano di valorizzazione, effettuerà un’apertura straordinaria serale con prolungamento dell’orario fino alle 22.30.

Un’occasione per una visita speciale che offre ai visitatori una prospettiva interpretativa del tempo e dello spazio attraverso la storia, la danza e la musica nel suggestivo scenario del Teatro romano di Benevento. Oltre alle visite guidate a cura del direttore del sito Ferdinando Creta, alle ore 20,00 sarà presentato, in collaborazione con il Centro Studi Carmen Castiello – Compagnia Balletto di Benevento, uno spettacolo di danza dal titolo “La solitudine degli angeli”, liberamente ispirato all’opera di Giuliano Macca, con musiche di Max Richter, coreografie a cura di Carmen Castiello. Il programma prevede, inoltre, divertissement dai balletti del repertorio classico come Giselle di Adam, Sogno di una notte di mezza estate, costruito su musica di Felix Mendelssohn Bartholdy, e Medley da West Side Story su musica di Leonard Bernstein.

La serata si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti COVID-19. Sarà necessario esibire la Certificazione verde Covid, o certificazione equivalente (le disposizioni non si applicano ai minori di 12 anni), obbligatorio indossare la mascherina, rispettare il distanziamento di sicurezza e seguire le indicazioni del personale.

Info

Piazza Ponzio Telesino – 82100 Benevento

+39 0824 47213 | drm-cam.teatrobenevento@beniculturali.it

Orario: lun.-dom. 9.00-19.20 (ultimo ingresso ore 19.00)

Biglietti: intero € 2,00 – ridotto € 1,00.

www.musei.campania.beniculturali.it

www.facebook.com/Area-Archeologica-del-Teatro-Romano-di-Benevento