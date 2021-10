Un’opera unica nel suo genere, che si distingue e per la tecnica con cui è stata realizzata, e per la grandezza del formato, è l’ultimo lavoro artistico di Enrico Mazzone: “Rubedo”. L’artista ha ideato una sua personale interpretazione della Divina Commedia disegnando con la tecnica del puntinismo, metodo che più si avvicina all’incisione. La base su cui si dipana il viaggio creativo di Mazzone, è un lungo tappeto di carta di 97 metri per 4 di altezza.

“Rubedo” sarà esposta dal 2 novembre al 12 gennaio al Rettorato dell’Università degli studi di Torino,ma ha avuto i primi apprezzamenti del pubblico in Campania, a Montella. L’incisione del runner è stata realizzata in Finlandia,dove all’artista è stata messa a disposizione l’enorme bobina di carta,in occasione di un viaggio compiuto tra le nevi e i ghiacci che hanno favorito le belle suggestioni e la creazione dell’opera apprezzata anche da Vittorio Sgarbi.