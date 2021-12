Ritorna, dopo una lunga pausa a causa dell’emergenza sanitaria, la rassegna concertistica MusiCometa Sannio promossa e organizzata dall’Accademia Acli ArteSpettacolo Sannio Progetto Musica e giunta alla sua ventiduesima edizione, in sinergia con diverse istituzioni e associazioni locali per la direzione artistica del M°Carmine Ruggiero.

Il cartellone artistico gode della collaborazione dell’IIS “A. Lombardi” di Airola, del Comune di Airola, della Pro Loco di Airola, delle Acli provinciali di Benevento e della Campania, di ArtePiano di Sabino Maione, della Parrocchia SS. Annunziata, dell’Associazione “Gli Amici del Venerdì”, del Comitato Corso Caudino, dei Frati Minori di Airola, della Parrocchia di San Domenico e del coordinamento dei MM°Pasquale Lanni e Massimo Amoriello.

La manifestazione concertistica si snoderà attraverso quattro eventi musicali, in programma dall’ 8 dicembre all’8 gennaio prossimi, che restituiranno un clima di normalità, in adesione alle norme anti Covid, alla comunità caudina e sannita per il periodo natalizio, concedendo così un prezioso spazio di fruizione culturale tra musica e arte che arricchirà le festività con la presenza di musicisti di rilievo internazionale, nazionale e locale.

Il concerto inaugurale, in programma domani, 8 dicembre 2021, presso la Chiesa dell’Immacolata Concezione in piazza Concezione ad Airola alle ore 19, vede l’ormai consolidata collaborazione con l’Associazione “Gli Amici del Venerdì”, che nell’ambito dei festeggiamenti dedicata all’Immacolata ha voluto ospitare l’evento.

Protagonisti saranno il soprano M° Valeria Attaniese del Teatro San Carlo di Napoli e il pianista M°Antonino Armagno proveniente dal Conservatorio di Potenza. Ampio il repertorio di cui si faranno interpreti sulle musiche di Shubert, Caccini, Lorenc, Gomez, Piazzolla, Poulenc, Verdi, Puccini e Mascagni.

L’Orchestra del Liceo Musicale dell’IIS “A.Lombardi” di Airola è l’eccellenza locale che animerà il “Concerto di Natale”, in programma per giovedì 30 dicembre alle ore 19 presso la Chiesa di San Domenico. Il secondo evento della rassegna MusiCometa Sannio si snoderà attraverso le musiche di Morricone, Off, Feliciano e i brani della tradizione natalizia.

“E’ per me motivo di orgoglio e di speranza l’accostamento dei nostri studenti musicisti in erba con musicisti di prestigio come si evince dal cartellone di MusiCometa Sannio dell’Accademia Progetto Musica Acli ArteSpettacolo Sannio” – ha dichiarato, entusiasta, la dirigente dell’IIS “A. Lombardi” di Airola, Maria Pirozzi, sottolineando: “L’auspicio è che i nostri studenti possano diffondere nella società la bellezza e i valori del bene e del giusto con la universalità della musica.”

“Ringrazio di cuore l’Accademia e il suo presidente M°Carmine Ruggiero – ha concluso la dirigente scolastica, Maria Pirozzi – per averci coinvolto dandoci una così grande opportunità: chiudere il 2021 aprendo il cuore alla speranza di un anno migliore che ci permetta di riappropriarci di spazi e tempi di creatività e di armonioso stare insieme.”

Il 4 gennaio 2022 è in programma, presso la Chiesa di San Pasquale in corso Caudino alle ore 19, il Concerto da Camera con il Coro di Clarinetti Samnium diretto dal clarinettista di fama internazionale e docente del Conservatorio di Salerno, M°Gaetano Falzarano. L’evento vedrà la partecipazione da solista del giovanissimo pluripremiato oboista airolano Salvatore Ruggiero, componente della Juniorchestra Young dell’Accademia Santa Cecilia di Roma. Saranno eseguite musiche di Cimarosa, Vivaldi, Verdi e Puccini.

Concluderà la rassegna l’8 gennaio 2022 alle ore 19 il Blue Sky Trio con il concerto “A Tempo di Jazz” presso il Salone del Convento San Pasquale. Una incursione jazzistica nella rassegna MusiCometa Sannio che vedrà protagonisti la vocalist AlyStarr, i Maestri Pietro Scalera al contrabbasso e Riccardo Napolitano al pianoforte.

La rassegna, che da sempre punta a promuovere e a valorizzare la cultura musicale e il patrimonio artistico del territorio, vedrà la partecipazione degli studenti dei diversi indirizzi di studio dell’IIS “A.Lombardi” di Airola che, nel corso dell’intera manifestazione concertistica, guideranno il pubblico presente nella conoscenza storico-artistica e culturale dei luoghi che ospiteranno i concerti.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Accademia AcliArteSpettacolo Sannio Progetto Musica, M°Carmine Ruggiero, per la ventiduesima edizione di MusiCometa Sannio, affermando che “si tratta di un traguardo importante per l’ormai consolidata manifestazione che diventa ancora più significativo a circa due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria, che ha determinato sacrifici enormi per i protagonisti della cultura e della musica dal vivo.

La ripartenza e il ritorno alla normalità, nell’osservanza delle norme anti Covid, prendono il via anche dalla possibilità di garantire la fruizione dei momenti culturali, elemento imprescindibile per una crescita sociale ed economica che guardi alla persona nella sua interezza.” Ruggiero ha poi voluto ringraziare quanti hanno collaborato per la programmazione della rassegna.