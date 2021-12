La Proloco Samnium di Benevento con il patrocinio del Comune di Benevento, all’interno dell’evento “InCanto di Natale”, “Stregarti”, in forma ridotta a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

Il tutto si terrà presso Palazzo Paolo V al corso Garibaldi, dal 3 al 5 Gennaio 2022, dalle ore 10:00-13:00 e 16:00- 21:00, nella Sala Convegni al primo piano, con l’avvio del festival degli autori con 100 libri in mostra sui paesi del Sannio. Scenografia d’eccezione per “Campania Book Fair”, la X Edizione della mostra itinerante dei libri promossa da Arturo Bascetta, con il contributo della Regione Campania. Durante le serate si svolgerà il Premio Stregami 2022 riservato all’autore della ABE più in vista e la premiazione, mercoledi sera (5 gennaio), del “Palio dei Presepi 2021”.

È la prima tappa annuale del “Festival dei Due Principati” riservato non solo agli autori della casa editrice ABE, che ha il suo cuore pulsante a Benevento, con inizio LUNEDI 3 GENNAIO, alle 16.00, con l’apertura agli autori ospiti della Pro Loco Samnium, a cominciare dallo stesso editore Arturo Bascetta, che annuncerà la nuova collana “Noterelle Beneventane”, di cui è appena uscito il primo volume, seguito da tre presentazioni alle 17.00, 18.00 e alle 19.00, con in successione gli autori: Rito Martignetti, autore di Memorie dal Sannio, intervistato dal presidente dell’Archeoclub di Benevento, Francesco Morante; Virgilio Iandiorio e Teresa Zeppa, autori di “Dieci Diavolerie Beneventane”, saranno pungolati da Bruno Menna; Michela Renna, invece, parlerà del suo Grand Tour Sannio.

Palazzo Paolo V riapre alle 10.00 di MARTEDI 4 GENNAIO con le mostre presepiali e poi si torna alle 16.00 con la pimpante Graziella Luongo, autrice di “Arracuntm”, nel corso della cui presentazione interverranno Rosaria Aragiusto, Luisa Leone ed Elide Apice, seguite da un reading poetico con Alda Parrella ed Enzo Mirone e dal video “Le Trenta Sorelle”. Alle 18.00 toccherà ad Angela Iacobucci, introdotta da Gerardo De Mattia, presentare la storia di Guardia Sanframondi, appena sfornata dalla ABE.

MERCOLEDI 5 GENNAIO, con esposizioni di vari presepi selezionati e i libri in mostra dalla mattina alle 10.00, Palazzo Paolo V si ravviverà e riaprirà alle presentazioni della ABE alle ore 16.00 con Fabio Paolucci di Colle Sannita; alle 18:00 Marianna Petito di Benevento con il libro “La Necropoli di S.Venera”, intervistata dalla giornalista Monica Nardone ed infine Gennaro Scognamiglio dell’Unci Agroalimentare di Durazzano.

Tantissimi i volumi esposti e in vendita promozionale da quelli sulla Canzone Napoletana del maestro del conservatorio Antonio Sciotti, a quelli sui paesi del Sannio, da San Giorgio del Sannio di Paolo Muscetta, a Montefusco, Lentace, Cervinara, Rotondi, Foiano, e il volume appena uscito sulla storia di Durazzano nella Valle e di Pannarano sul Partenio.

Per accedere all’evento occorre il super green pass, con l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2.