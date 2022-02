Il corso di filosofia Gnoti seautòn, organizzato dal Dipartimento storico-filosofico-sociale del Liceo Classico Pietro Giannone, proseguirà il 9 febbraio 2022, alle ore 16, sulla piattaforma Google Meet con il prof. Francesco Vespasiano, docente di Sociologia presso l’Università del Sannio.

Esperto di innovazione nei sistemi sociali complessi e Processi di comunicazione sociale, Componente del Master di II Livello “Manager delle imprese agro-sociali e delle reti territoriali (MIART)”e Coordinatore del Comitato Scientifico del “Laboratorio Sviluppo locale e turismi”, autore di numerose pubblicazioni come “Big Society: una via per uscire dalla crisi?“, “Scienza con coscienza: la riflessività sociale, per un’etica del futuro“, “Analisi sociologica dello straniero“, “Il concetto di popolo e la Chiesa di papa Francesco“, ha sempre posto al centro della propria ricerca temi di forte impatto sociale con uno sguardo alla condizione presente dei giovani, degli emarginati, degli esclusi e, nello stesso tempo, in un’ottica di apertura al futuro.Svilupperà il tema L’etica sociale in tempi di pandemia in una lezione dal titolo “La nuova era dei doveri. Cooperare per innovare”. Presenterà e modererà l’incontro la prof.ssa Teresa Simeone del Dipartimento storico-filosofico-sociale.

Per informazioni si può scrivere a conosci.testesso@classicogiannonebn.com