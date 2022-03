Ritorna a Benevento il premio Oscar Nicola Piovani. Il compositore, pianista e direttore d’orchestra chiuderà la nuova edizione del BCT MUSIC FESTIVAL con un concerto, lunedì 1 agosto, al Teatro Romano della città, guidando ancora una volta l’Orchestra Filarmonica di Benevento. L’evento dal titolo “Oltre il cinema”, in anteprima nazionale, vedrà inoltre la partecipazione in qualità di solista di Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Un appuntamento unico, nello scenario stupendo del Teatro Romano di Benevento. Il ritorno di Nicola Piovani, nella consolidata collaborazione con l’Orchestra Filarmonica di Benevento e con il BCT segna un legame importante tra le due istituzioni culturali cittadine con uno dei più importanti musicisti del nostro secolo: autore di straordinarie colonne sonore ha lavorato con alcuni tra i maggiori registi del cinema italiano, ottenendo riconoscimenti prestigiosi, dal citato premio Oscar nel 1999 – per il film di Roberto Benigni “La vita è bella” – ai tre David di Donatello, ai due Ciak d’Oro, quattro Nastri D’Argento, solo per citarne alcuni.

Il programma musicale della serata offrirà, oltre alle suite sinfoniche tratte dalle colonne sonore più conosciute del Maestro, una prima assoluta mondiale rappresentata dal concerto per clarinetto ed orchestra “Cyberknife” che vedrà pertanto l’OFB, che ancora una volta registra la propria presenza nel cartellone del BCT per un appuntamento di enorme valore culturale, dare vita ad una nuova composizione di cui il solista Alessandro Carbonare è, per di più, dedicatario.

La scelta di concludere l’edizione 2022 del BCT MUSIC FESTIVAL (in programma dal 29 luglio al 31 luglio nello scenario dell’Arena Musa di Benevento) presso il Teatro Romano del capoluogo sannita è stata effettuata nell’ottica di mantenere il profilo già segnato nella passata edizione in un connubio di musica, cultura, natura e storia, anche grazie alla vicinanza e alla partecipazione della Regione Campania.

Il ritorno del premio Oscar, Nicola Piovani, segna, ancora una volta, la forte volontà di OFB e BCT di presentare ed offrire al territorio, anno dopo anno, appuntamenti di indiscutibile valore culturale. La presenza di compositore ed esecutore è, infatti, il frutto di una meravigliosa collaborazione e rappresenta la sicura resa di una serata indimenticabile.

Nei prossimi giorni saranno rese note le informazioni per la vendita e distribuzione dei biglietti attraverso i canali ufficiali del BCT e dell’Orchestra Filarmonica di Benevento.