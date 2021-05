L’Irpinia perde 10.000 abitanti, Iandolo (App): fallimento della classe dirigente, focus sul Recovery Fund

“I 10mila abitanti in meno in un anno rappresentano il fallimento di un’intera classe dirigente. L’Irpinia si sta desertificando. l’ISTAT certifica il continuo abbandono del nostro territorio con ben 10.000 abitanti in meno in un solo anno. L’emigrazione dal nostro territorio rappresenta il fallimento di un’intera classe dirigente che negli ultimi decenni non è stata in grado di costruire un modello di sviluppo adeguato a consentire di vivere in Irpinia con dignità, benessere, servizi”. Lo afferma il capogruppo di “Avellino Prende Parte”, Francesco Iandolo, che denuncia con forza il problema e accende i riflettori sulle opportunità del Recovery Fund. “Se pensiamo ad esempio al piano di zona di Avellino – continua il consigliere di opposizione – a quello che accade al patrimonio pubblico e alla continuità dei progetti europei, alla chiusura delle attività economiche, alla mancanza delle infrastrutture la lista delle cause potrebbe continuare a lungo. Ancora più emblematico vedere come dentro il Recovery Plan della Regione Campania l’Irpinia sia marginale se non inesistente, sintomo di come manchino progetti e visioni come ad esempio abbiamo provato ad esprimere nel percorso Irpinia Next Generation. La cabina di regia proposta dai consiglieri regionali con alla base il nostro documento – messo a disposizione di quanti vorranno migliorarlo – è sempre più un’urgenza. Bisogna fermare l’esodo”.