Salvini: “Al Sud volti nuovi. Chi sceglie Lega sceglie il futuro, non i Mastella”

(9Colonne) Credibili, perbene, competenti. Vorrei delle facce nuove, capaci di aprirsi alla società civile”. Questo l’identikit dei candidati presidenti in Campania e Puglia che Matteo Salvini, che oggi è a Napoli e domani e giovedì nel Leccese, traccia in una intervista al Corriere del Mezzogiorno. E aggiunge: “La Lega di governo ha lavorato per Napoli e vorremmo fare di più. Il candidato sindaco della Lega dev’essere perbene e competente. Mi faccia dire che in Campania, i coniugi MASTELLA ‘minacciano’ di correre contro la Lega. Bene, quando parlo di novità, cambiamento e freschezza penso proprio a questo: chi sceglie la Lega sceglie il futuro, non i MASTELLA”. E mentre Berlusconi minaccia di andare da solo in Campania con Caldoro e Meloni fa lo stesso per difendere Fitto in Puglia, il leader della Lega commenta: “Il problema non sono i nomi, nessun pregiudizio contro nessuno. Ma se si avvicinano persone nuove, in gamba, apprezzate da tutti, secondo me i partiti hanno il diritto e il dovere di coinvolgerle e aprirsi al futuro. Sia in Campania che in Puglia la gente vuole mandare a casa il Pd e aprire pagine davvero nuove. Io ho sempre lavorato per una squadra di centrodestra unita e continuerò a farlo, anche con la Lega primo partito in Italia”, “dove non governiamo, credo che un’apertura alla società civile possa essere un’opportunità per essere più competitivi. L’abbiamo dimostrato a Genova città con Bucci”.