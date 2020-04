Regionali, De Luca insiste: o fine luglio o nella prossima primavera

Al voto a luglio oppure l’anno prossimo. De Luca trorna sulla questione delle amministrative regionali, che il Governo ha deciso debbano tenersi nel prossimo autunno, e riconferma la sua volontà di andare alle urne in estate. Il presidente uscente tiene una sorta di conferenza stampa da campagna elettorale perchè, lo si voglia o meno, il coronavirus è entrato prepotentemente nel lessico e nella bagarre elettorale e i governatori che hanno avuto la sorte di avere il danno minore dall’epidemia, il nostro, Toti in Liguria e Zaia nel Veneto, ora intendono incassare i proventi del loro operato. Nella consueta diretta facebook, De Luca ha affrontato i temi generali e poi quelli politici. Scarta il voto in autunno, ritenuto impossibile perchè potrebbe ripresentarsi il covid, e allora tertium non datur: o a fine luglio, oppure nella prossima primavera.

