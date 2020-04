Benevento| Gettone Commissioni, Cittadini Protagonisti: si a proposta Capuano

In merito alla proposta del Consigliere Capuano anche il Gruppo consiliare “Cittadini Protagonisti” si dichiara favorevole all’ abolizione del gettone di presenza delle Commissioni consiliari fino alla fine della Consiliatura, nonostante i lavori di tali Commissioni abbiano sempre comportato un notevole impegno e abbiano sempre rappresentato un luogo istituzionale di grande valore dove sono state affrontate e risolte problematiche di vario tipo.

Tuttavia il Gruppo ritiene che in questo particolare momento storico in cui la politica deve essere vicina ai cittadini in ogni modo e con tutti i mezzi a propria disposizione, essendosi posti sempre al servizio dei cittadini e dell’ Ente confermano la loro piena disponibilità e considerano che sarebbe un gesto di grande solidarietà se anche da parte degli Assessori si volesse considerare l’ ipotesi di devolvere il compenso relativo a questi due mesi di non attività amministrativa a favore dei più bisognosi e di aderire anche loro a questa proposta destinando come i Consiglieri tutto (o almeno il 50 % ) del loro compenso relativo ai mesi che verranno all’ adeguamento degli Uffici comunali, dato che da una stima sembrerebbero necessarie diverse centinaia di migliaia di euro e considerando che la legislatura ormai sta volgendo al termine per cui gli impegni futuri andranno certamente diminuendo.

Sarebbe un segnale di civismo che i cittadini si aspetterebbero da tutti i vari componenti dell’ Assise comunale dal momento che l’ Ente vive ancora la fase del dissesto e quindi non può gravarsi di ulteriori oneri. Si devono vagliare tutte le soluzioni possibili per affrontare la crisi dell’economia locale ormai “al palo “ e essere noi amministratori i primi a dare un segnale forte.