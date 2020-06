La smentita di De Caro

Arriva la smentita di Umberto Del Basso De Caro circa le dichiarazioni rese a Libero, ed in parte anche al Giornale, in riferimento al Segretario nazionale del PD Zingaretti.

“Non ho mai rilasciato interviste né dichiarazioni nel senso che mi viene attribuito.

Pur non avendo sostenuto Zingaretti nel marzo dello scorso anno, mi ritrovo assolutamente d’accordo con la linea politica da lui più volte enunciata: quella di un accordo ampio e plurale con le forze che compongono il Governo nazionale. Un accordo cui attribuire valore strategico, per l’oggi e soprattutto per il domani.

Ho sostenuto con totale convinzione tale linea anche in Regione Campania attraverso numerose interviste a giornali e televisioni.

Nell’unica riunione della direzione regionale, tenutasi prima del lockdown, in data 17 febbraio 2020, ho consegnato le mie opinioni per iscritto al presidente regionale del Partito ed ho concorso, con tutti i miei amici, alla designazione di De Luca alla presidenza.

Questi i fatti. Affido le immancabili strumentalizzazioni ai soliti cortigiani, ipocriti e privi di scrupoli, che rappresentano parte non irrilevante del Partito.