Benevento| La via maestra di Forza Italia

Una nuova Forza Italia rinnovata nei suoi quadri dirigenti e con una maggiore capacità di penetrare il territorio. Il partito presenta i suoi candidati per le Regionali Annarita Russo e Domenico Mauro, tandem giovane e motivato che va a misurarsi in un agone elettorale dagli esiti presumibilmente scontati. L’impegno per una Provincia che ritrovi la sua funzione all’interno della regione in un contesto assai critico, dice Annarita Russo, consigliere comunale a Benevento. La desertificazione il male endemico da combattere, dice la Russo, e l’impegno dovrà essere indirizzato verso l’obiettivo del rilancio economico ed anche culturale. La palingenesi del partito una scelta azzeccata dice l’altro candidato Domenico Mauro, una esigenza che si impone improcrastinabile. Mauro concentra il suo attacco sulla atavica crisi dei rifiuti e accusa la gestione politica a guida PD di avere prodotto poco e male per superare l’impasse. Sanità, trasporti tutte materie che il Sannio attende che vengano seriamente affrontate, prosegue Mauro e che Forza Italia ha assoluta esigenza di porre rimedio. Forza Italia sgretola la gestione De Luca. Il vicecoordinatore campano Rubano disinnesca la capacità di De Luca di avere saputo arginare l’emergenza covid affrontata “senza scienza e senza coscienza”. Fulvio Martusciello. Il cocoordinatore provinciale attacca Mastella. “Ha perseguitato i suoi ex alleati costringendoli alla emarginazione. Ai suoi attuali sodali dico di fuggire da lui finché sono ancora in tempo, arringa Martusciello, Mastella ha messo il suo nome sul simbolo della lista trascinando una intera città in una avventura personale deleteria per la città “.