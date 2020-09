Benevento| Maglione: “Se Rummo delocalizza, De Luca e sodali sono responsabili”

1 Settembre 2020 | by Redazione Bn

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa dell’Onorevole Maglione;

‘La preoccupazione che ho esternato nei giorni scorsi sulla possibilità che la scelta di installare un impianto di trattamento dell’organico con annesso termovalorizzatore potesse determinare una ricaduta negativa sulla nostra economia, purtroppo, trova riscontro nelle parole di Cosimo Rummo, amministratore dell’omonimo pastificio, che – come apprendo dalla stampa – ha già scelto di delocalizzare nel caso tale progetto venga attuato.

Le scelte della Regione Campania, ancora una volta sorde e vessatorie nei confronti delle aree interne, stanno concorrendo a determinare un grave danno economico per il Sannio, semmai la proprietà del pastificio optasse per la delocalizzazione.

De Luca, ancora una volta, è venuto a prenderci in giro nelle settimane scorse, dimostrando nei fatti di non avere alcuna visione per le aree interne e soprattutto di non avere alcuna considerazione né per i cittadini e nemmeno per coloro i quali in questi giorni, a suon di vuoti e infondati proclami, concorrono unicamente a sostenere il candidato Presidente ma di certo non il territorio che rappresentano.

In questo scenario, come ripeto da giorni, diventa sempre più assordante il silenzio del Sindaco di Benevento che all’interesse della sua città e dell’economia del Sannio sta anteponendo i suoi giochetti di potere utili solo a conservare il suo reddito di politicanza.

Mi aspetto che tutte le forze politiche e tutti i livelli amministrativi competenti, in maniera ferma e decisa, si dichiarino contrari a questa ennesima aggressione da parte della Regione Campania guidata dall’ex sindaco di Salerno.’