Benevento| Campania zona rossa: il PD censura atteggiamento mastelliano

La reazione assai polemica di Clemente Mastella e Noi Campani alla decisione del Governo di chiudere la Campania rendendola zona rossa. Una presa di posizione non priva di argomentazioni fondate. Il sindaco pone una questione abbastanza chiara: uniformare le aree metrropolitane, traboccanti di milioni di abitanti, a quelle delle zone interne semidesertificate appare decisione che si presta a più di una perplessità. Tuttavia a Mastrella e coloro i quali hanno polemizzato con la soluzione applicata da Palazzo Chigi replica la Segreteria provinciale del PD del Sannio. La “pentarchia” le richieste dell’entourage mastelliano “contrastanti e contraddittorie, dettate più dagli umori del momento che da una chiara idea di contrasto al contagio. Basti pensare che solo qualche giorno fa, i medesimi firmatari di cui sopra rivendicavano la “lungimiranza” della scelta di chiudere le scuole da parte del sindaco, impedivano l’accesso alle piazze e a corso Garibaldi, per evitare presunti assembramenti, mentre inondavano il web di innumerevoli post dal tono ai limiti del terrorismo mediatico. Insomma, l’atteggiamento tipico di chi è abituato a “soffiare sul fuoco” immaginando di poterne ricavare qualche vantaggio. Secondo la pentarchia “non si comprende se la richiesta sia a firma di esponenti del nuovo partitino di Mastella o di rappresentanti istituzionali che dovrebbero avere ruoli e funzioni ben diversi. Perché, ad esempio, il sindaco ed il Presidente della Provincia non convocano l’Assemblea dei Sindaci e il Consiglio Provinciale per elaborare, sulla base di dati chiari e certi, una proposta formale di attuazione di misure diverse per la nostra area? Perché non si coinvolgono tutte le istituzioni attraverso un tavolo permanente? Certamente, il Sannio è un’area che presenta numeri differenti da quelli di altre province campane. Diversità che esiste anche all’interno della stessa provincia, con il capoluogo che ha registrato vari focalai proprio all’interno delle strutture comunali, dalla Polizia Municipale all’Asia. Si potrebbe, inoltre e fin da subito, verificare la riapertura delle scuole sannite in linea con quanto previsto a livello nazionale per le zone rosse. Utilizzare la pandemia, il disagio e le paure dei cittadini per il proprio (presunto) tornaconto elettorale è il metro di una classe (s)dirigente che ha esaurito qualsiasi utilità. Il nostro nemico è il virus, non il governo né le aree metropolitane. Il nostro dovere è fare tutto il possibile per affrontare l’emergenza sanitaria ed economica che ne deriva, formulando proposte concrete e sostenendo i cittadini in difficoltà. Non servono sceneggiate, urge assoluta serietà e responsabilità. Da parte di Tutti”.