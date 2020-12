Mi chiedo come mai, alla Campania e alla Sicilia, nonostante siano più popolose rispetto a regioni come l’Emilia Romagna, il Veneto o il Piemonte, saranno distribuite dosi inferiori di vaccino, in occasione del primo invio da parte della Pfizer. Presenterò una interrogazione parlamentare in Senato, per sapere con quale criterio sia stata fatta questa ripartizione”. Lo dichiara la Sen. del Gruppo Misto, Sandra Lonardo.