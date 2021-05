Summonte| Nomine all’Asi, Giuditta: il mio comune non ne fa parte, non sono interessato

“Vorrei si facesse chiarezza rispetto alle indiscrezioni che continuano a circolare sulle nomine all’Asi. Mi sento di ringraziare chi ha pensato alla mia persona, ma faccio notare che il comune di Summonte non fa parte del Consorzio, ragion per cui la mia designazione alla presidenza sarebbe stata tecnicamente impossibile”. Così in una nota il primo cittadino di Summonte, Pasquale Giuditta, a proposito del rinnovo dei vertici del consorzio Asi. “Anche nelle ultime ore – aggiunge – si è fatto il mio nome in merito alla nomina nel consiglio direttivo in quota alla regione Campania. Tengo solo a ribadire di non essere interessato e di non aver mai pensato alle nomine in questione”.